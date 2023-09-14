Москва, 14 сентября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов, сообщила 14 сентября пресс-служба СК России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Трансгендер Сара Эштон-Чирилло

Американский трансгендер, в частности, ранее заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога… и полного освобождения».

«По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия разошлёт во все международные организации и НПО заявление представителя Сил территориальной обороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, Сара Эштон-Чирилло — трансгендер из США. В августе она была назначена одним из официальных спикеров Сил территориальной обороны Украины. Её главной задачей на новом посту обозначено «противодействие российской пропаганде».

В новой должности спикер ВСУ уже успела отметиться несколькими скандальными заявлениями. Так, во время своей пресс-конференции — знакомства с украинскими журналистами она назвала россиян «тупыми».

Более того, спикер ВСУ заявляла, что русские «не люди», фактически повторив тезисы пропаганды Третьего рейха. Во время своего видеообращения она сказала, что разница между украинскими военными и российскими лишь в том, что первые являются людьми, а вторые — нет. Впоследствии, правда, Эштон-Чирилло заявила, что пошутила, так как показывала в это время на картонный макет российского солдата.