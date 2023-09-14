Москва, 14 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Россия разошлёт во все международные организации и НПО заявление представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, в котором содержатся угрозы убийством в адрес российских журналистов, заявила 14 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

twitter.com Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло

По её словам, американский транссексуал заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога… и полного освобождения».

«Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, Сара Эштон-Чирилло — трансгендер из США. В августе она была назначена одним из официальных спикеров Сил территориальной обороны Украины. Её главной задачей на новом посту обозначено «противодействие российской пропаганде».

В новой должности спикер ВСУ уже успела отметиться несколькими скандальными заявлениями. Так, во время своей пресс-конференции — знакомства с украинскими журналистами она назвала россиян «тупыми».

Более того, спикер ВСУ заявляла, что русские «не люди», фактически повторив тезисы пропаганды Третьего рейха. Во время своего видеообращения она сказала, что разница между украинскими военными и российскими лишь в том, что первые являются людьми, а вторые — нет. Впоследствии, правда, Эштон-Чирилло заявила, что пошутила, так как показывала в это время на картонный макет российского солдата.