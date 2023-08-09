Киев, 9 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ставшая официальным спикером Вооружённых сил Украины (ВСУ) для западной аудитории, назвала шуткой ранее сделанное заявление о том, что российские военные — не люди. Об этом представитель сил обороны Украины заявила во время эфира в соцсети Twitter.

twitter Сара Эштон-Чирилло

«Я предполагала, что российские силы — не больше, чем картонные вырезки», — говорится в сообщении.

В ходе эфира она также обратилась к своему гостю, картонной фигуре военного, отметив, что ей весело валять дурака с картонными фигурами.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, трансгендер Сара Эштон-Чирилло повторила нацистский тезис времён Третьего рейха о том, что «русские — не люди». Во время своего видеообращения она сказала, что разница между украинскими военными и российскими лишь в том, что первые являются людьми, а вторые — нет.

В начале августа американская журналистка Сара Эштон-Чирилло стала одним из официальных спикеров сил территориальной обороны Украины. Она ведёт англоязычный проект ВСУ, где рассказывает иностранцам о ходе конфликта на Украине с позиции Киева.