Киев, 2 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Американская журналистка, трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из официальных спикеров Сил территориальной обороны Украины. Об этом сообщило украинское сетевое издание «Страна».

Sarah Ashton-Cirillo Трансгендер Сара Эштон-Чирилло

Блогер Эштон-Чирилло находится на Украине с первых дней российской спецоперации, у неё подписан контракт с ВСУ. Женщина, которая до 2019 года была мужчиной по имени Майкл Джон, служила медиком в одной из бригад теробороны, получила ранение в бою.

Теперь американка будет вести новый англоязычный проект ВСУ, нацеленный на аудиторию в Европе и США, и рассказывать иностранцам о ходе конфликта с позиции Киева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Орловской области сотрудники ФСБ задержали активиста ЛГБТ по подозрению в госизмене. По данным правоохранителей, трансгендер, сменивший пол с женщины на мужчину, оказывал финансовую помощь Вооружённым силам Украины.