Киев, 8 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ставшая официальным спикером Вооружённых сил Украины (ВСУ) для западной аудитории, повторила риторику Третьего рейха и сообщила о том, что «русские — не люди».

Twitter Трансгендер Сара Эштон-Чирилло

«В чем разница между нами и ними? <…> В том, что мы люди, а они — нет», — сообщила американский трансгендер во время видеообращения, опубликованного в социальной сети Twitter.

В начале августа американская журналистка, трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из официальных спикеров сил территориальной обороны Украины. Она ведёт англоязычный проект ВСУ, нацеленный на западную аудиторию, и рассказывает иностранцам о ходе конфликта на Украине с позиции Киева.