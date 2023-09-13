Москва, 13 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нейтрализовали за сутки в зоне специальной военной операции 37 беспилотников ВСУ, сообщил 13 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что БПЛА были нейтрализованы в районах населённых пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее авиация группировки «Запад» нанесла 24 удара по живой силе и технике ВСУ на купянском направлении.Также на купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады.

Президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.