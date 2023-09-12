Москва, 12 сентября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Авиация группировки «Запад» нанесла 24 удара по живой силе и технике ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Под удар вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации попали силы 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны Украины в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка.

Также на купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады.

Российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки, а также беспилотник «Валькирия» в районе Площанки.

Как уточнил Зыбинский, противник потерял до двух взводов живой силы и танк Т-72.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике ликвидировали крупный пожар на складе в Макеевке, который возник из-за обстрела.

Украинский беспилотник совершил повторную атаку на Рыльск в Курской области. Об этом после полуночи 12 сентября в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Минобороны РФ 11 сентября показало редкие кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Туда, по данным разведки, ежедневно съезжались высшие офицеры противника.