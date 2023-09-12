Донецк, 12 сентября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Киевская армия с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории СВО

По словам Гагина, Украина уже испытывает настоящий кризис призывного ресурса — за три месяца ВСУ потеряли почти 70 тыс. человек личного состава.

«Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники, и можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови. Это на самом деле так», — сказал советник.

Ян Гагин добавил, что киевская армия ощущает нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.

«Усиливая какие-то направления, им приходится оголять другие направления, где мы начинаем атаковать с большей силой. Всё это напоминает укрывание детской пелёнкой — в любом случае ты замёрзнешь», — признал Гагин.

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