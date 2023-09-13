Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, заявил 13 сентября президент России Владимир Путин на официальном обеде в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

РИА Новости/Михаил Метцель

Российский лидер напомнил, что отношения РФ и КНДР были заложены ещё в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда «советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов».

«Мы и сегодня стремимся крепить курс товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», — отметил президент России.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе.

Также главы государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи подписания документов не будет.