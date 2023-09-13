Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать документов по итогам переговоров. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Смирнов Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

Владимир Путин на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию. Российский лидер отметил, что на встрече предстоит обсудить много вопросов. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, вопросы гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».