Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию.

РИА Новости/Артем Геодакян Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Добро пожаловать», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что нужно обсудить вопросы экономического взаимодействия и вопросы гуманитарного характера, ситуацию в регионе.

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