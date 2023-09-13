Путин на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию
Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию.
РИА Новости/Артем Геодакян
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
«Добро пожаловать», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что нужно обсудить вопросы экономического взаимодействия и вопросы гуманитарного характера, ситуацию в регионе.
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