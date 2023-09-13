Благовещенск, 13 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный.

Артем Геодакян/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын

Стартовый комплекс «Союз» предназначен для приёма ракет-носителей семейства «Союз-2», проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, проведения работ при несостоявшемся пуске. Площадь комплекса составляет порядка 45 тысяч квадратных метров, указано в материалах к посещению «Восточного».

Также отмечается, что здание командного пункта может выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя, при этом потолок и стены толщиной порядка одного метра способны защитить персонал от аварии.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что у него есть соответствующая программа на космодроме, и пообещал, что все о ней узнают.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Амурской области для встречи в формате «один на один» с главой Российского государства Владимиром Путиным.

Президент России поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём. Ранее Ким Чен Ын признал, что его первый за четыре года визит в Россию говорит о важности стратегических отношений между КНДР и РФ.

Бронепоезд Ким Чен Ына 12 сентября пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную. Из Пхеньяна глава Северной Кореи выехал 10 сентября.

На станции Хасан его встретили глава Минприроды, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.