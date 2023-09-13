Москва, 13 сентября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной работе штурмовой и армейской группировки войск авиации, которые ликвидировали пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ и личный состав.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили также сообщил, что расчёты «Солнцепёков» за прошедшие сутки уничтожили два опорных пункта противника и нанесли огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке в Артемовском районе ДНР.

Кроме того, российские дроны-камикадзе разгромили пять блиндажей и пункт временной дислокации киевских боевиков в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ночной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия.

На Украине в ночь на 13 сентября в городе Сумы прозвучали взрывы.

Вооружённые силы Украины 11 сентября атаковали беспилотниками Энергодар Запорожской области. Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России».

На Рыльск в Курской области с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство. В двух зданиях на улице Ленина повреждены фасады и выбиты окна.