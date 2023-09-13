Севастополь, 13 сентября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район города.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте. Пожару присвоен 4 класс», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Предполагается, что возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы на месте происшествия.

Губернатор призвал к спокойствию и заверил, что контроль воздушной обстановки продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.

Со стороны Украины 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник, который сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ), погиб российский военный.

В Минобороны 12 сентября сообщили об отражении пяти атак ВСУ за сутки на донецком направлении, уничтожении боевой машины РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства и уничтожении склада боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом территории ДНР.