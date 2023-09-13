Севастополь, 13 сентября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. В результате ночной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Развожаева Губернатор Михаил Развожаев на месте пожара в Севастополе после атаки ВСУ

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — заверил губернатор Севастополя.

Всем пострадавшим экстренные службы оказывают помощь.

Михаил Развожаев призвал местных жителей не выкладывать в Сеть фото и видео последствий ракетной атаки, чтобы не помогать киевским боевикам.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия.

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