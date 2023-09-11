Рыльск, Курская область, 11 сентября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. На Рыльск в Курской области с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство. Об этом поздним вечером 11 сентября в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, в двух зданиях на улице Ленина повреждены фасады и выбиты окна.

Старовойт подчеркнул, что при атаке ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 11 сентября ударили дронами-камикадзе по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре Запорожской области.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

Пункт управления украинскими беспилотниками уничтожен в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.