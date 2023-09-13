Сумы, Украина, 13 сентября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 13 сентября в городе Сумы прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности происшествия не приводятся. Не уточняются причины взрывов и пострадавшие объекты.

Ранее в Сумской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины 11 сентября атаковали беспилотниками Энергодар Запорожской области. Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России».

На Рыльск в Курской области с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство. В двух зданиях на улице Ленина повреждены фасады и выбиты окна.