Энергодар, Запорожская область, 12 сентября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 11 сентября нанесли удар беспилотниками по Энергодару Запорожской области, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18:00 было зафиксировано шесть прилётов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, два беспилотника удалось ликвидировать на подлёте, четыре нанесли удары. Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России».

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября украинские беспилотники атаковали город Энергодар.

На территории Энергодара находится Запорожская АЭС — крупнейшая на европейской территории атомная электростанция и девятая по величине в мире.