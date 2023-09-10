Москва, 10 сентября, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах в Москве 10 сентября.

Павел Бедняков/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

«Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь», — сказал он, обращаясь к членам штаба, активистам и доверенным лицам.

Собянин отметил, что со многими из них он прошёл путь испытаний, а некоторые пришли в команду недавно. Мэр подчеркнул, что всем предстоит большая и трудная, но интересная совместная работа. Он отметил, что собранные штабом поддержки пожелания и предложения москвичей будут реализованы.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин стал лидером выборов мэра Москвы с более чем 2 млн голосов. За период проведения выборов москвичи продемонстрировали рекордную явку, составившую 3 285 128 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосовали жители новых регионов страны, где зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму. Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.