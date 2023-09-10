Москва, 10 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. На сегодня участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. Об этом 10 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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«Явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая», ― подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова добавила, что на данный момент свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования в большинстве регионов выборы проходят три дня. Они начались 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщил, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра.

В единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

На выборах 2023 года система дистанционного электронного голосования применяется в 24 регионах России на федеральной платформе, в 18 из них ― впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.

По итогам второго дня голосования более 2,5 млн человек приняли участие в выборах в Москве онлайн.

Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд высоко оценила проведение выборов в новых регионах России. Она отметила их полную прозрачность и отсутствие какого бы то ни было принуждения. Ананд заявила, что иностранные эксперты рассчитывают, что подведение итогов голосования будет аналогично справедливым.