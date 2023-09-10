Херсон, 10 сентября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В Херсонской области на выборах в законодательное собрание обработали 72,24% протоколов. По-прежнему с большим отрывом лидирует партия «Единая Россия». Об этом 10 сентября на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По состоянию на 18:00 мск обработано более 72,24% протоколов по Херсонской областной думе, приняли участие в выборах 61,87% избирателей. Лидирующая позиция остаётся за политической партией «Единая Россия» ― 73,73%», ― уточнила Захарова.

Она добавила, что КПРФ заручилась поддержкой 11,33% избирателей, ЛДПР ― 8,99% и «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» набрала 4,87%.

Как сообщало ИА Регнум, жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в выборах в Единый день голосования в России. В новых российских регионах на выборах в законодательные собрания зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий — в общей сложности более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Во всех регионах с большим отрывом лидирует партия «Единая Россия». В Запорожской области на выборах в законодательное собрание политическое объединение набрало 84,64% после обработки 45% протоколов, на выборах в Народный совет ДНР ― 78,61% по итогам обработки 30,13% протоколов, 74,72% голосов избирателей на выборах в законодательное собрание ЛНР по результатам обработки 53,38% протоколов.