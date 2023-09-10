Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Согласование совместной декларации лидеров G20 на саммите в Нью-Дели заняло около 200 часов «безостановочных переговоров». Об этом 10 сентября заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант телеканалу NDTV.

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«Около 200 часов непрерывных переговоров… Пункт (об Украине, принятый в ходе прошлой встречи G20 на) Бали «сломался», и мы боролись в течение девяти месяцев. Затем, на одной из встреч, я взял обычный экран и набросал 15 основных принципов, которым мы должны были следовать. Затем все шерпы присоединились к нам и высказали свои точки зрения. Основываясь на этом, мы создали первый проект», — рассказал Амитабх Кант.

Шерпа Индии уточнил, что понадобилось несколько черновиков декларации, процессу согласования очень помогли двусторонние встречи с каждой стороной, так как необходимо было провести «красные линии» для каждой страны.

Кант отметил сотрудничество с коллегами из ЮАР, Бразилии, Индонезии, а также рассказал, что он и его коллеги побывали в Мексике, Турции и Саудовской Аравии. Кроме того, проводились переговоры со странами G7, а потом с Россией и Китаем. Окончательный проект декларации был представлен лишь вечером 9 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что итоговая декларация саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии стала ударом по Западу, так как она показала отсутствие глобального консенсуса по поддержке Киева.

Отмечается, что в декларации говорится только о военном конфликте на Украине, что ранее отвергалось западными союзниками Киева, так как эта формулировка подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к нему.

Участники саммита G20 в Нью-Дели, приняли совместную итоговую декларацию. В ней указано, что конфликт на Украине негативно повлиял на глобальную энергетическую безопасность, цепочки поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и экономический рост. Кроме того, в документе подчёркивается, что разные страны имеют различное мнение по этому вопросу.