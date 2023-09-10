Бухарест, 10 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину срочно вызвали в МИД Румынии, где выразили протест в связи с якобы нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, похожим на применяемые российской стороной в зоне СВО. Об этом стало известно в воскресенье, 10 сентября.

U. S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam

«Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используют российские силы», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа минобороны Румынии опровергло информацию о якобы падении российского беспилотника после ударов по порту Измаил на Украине в лесу уезда Тулча. Заявление ведомства стало ответом на слова мэра румынской коммуны о якобы попадании российских дронов на территорию Румынии. Через месяц МИД Украины заявил, что российские беспилотники якобы упали и взорвались на румынской территории. Минобороны страны вновь опровергло сообщение, заявив 3 сентября, что удары России по объектам в дунайском порту Рени в Одесской области неподалёку от границы с Румынией не создают угрозы для Бухареста. Ведомство отметило, что внимательно следит за действиями российской стороны.

После этого, 4 сентября, румынский портал inpolitics предположил, что подобными заявлениями о российских дронах украинская сторона хочет спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, втянуть Россию в ещё больший конфликт для компенсации провала контрнаступления ВСУ. 10 сентября стало известно об обнаружении уезда Тулча новых фрагментов беспилотного летательного аппарата, похожего на модель, используемую российскими военными. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Румынии. Официальный представитель ведомства Константин Спыну отметил, что фрагменты, вероятно, могут принадлежать другому беспилотнику, так как место обнаружения находится далеко от первого.