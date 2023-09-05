Бухарест, 5 сентября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Автор статьи, опубликованной на румынском портале inpolitics, предположил, что украинская сторона нацелена спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО. Соответствующий материал опубликован 4 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

По информации источника, это может произойти из-за провокационных заявлений МИД Украины о якобы падении российских беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии.

«Министерство обороны опровергло сообщение о том, что российские беспилотники упали на территории страны, и сделало это, будучи хорошо информированным… мы со всеми средствами оповещения и мониторинга ситуации присутствуем в этом районе», — сказал глава оборонного ведомства Румынии Ангел Тылвэр.

Автор статьи предположил, что украинская сторона подобными провокациями рассчитывает втянуть Россию в ещё больший конфликт, чтобы компенсировать тем самым провал контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве обороны Румынии заявили, что удары России по объектам в дунайском порту Рени в Одесской области не создают каких-либо военных угроз для Бухареста.