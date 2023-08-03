Бухарест, 3 августа, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу уезда Тулча якобы упал российский беспилотник после атаки на порт Измаил на Украине, заявили 3 августа в пресс-службе правительства страны.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве», — говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

Ранее мэр румынской коммуны заявил телеканалу Digi24, что российские беспилотники в ходе недавней атаки на украинский порт Измаил якобы залетели на территорию Румынии, а один из них упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьёзных разрушениях на юге Украины в результате ударов Вооружённых сил России. Издание «Измаил онлайн» сообщило, что в Измаиле были повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал и нефтехранилище.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники, позднее рассказал, что в результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Также была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе украинские военные катера.

Также было зафиксировано попадание в здание морвокзала на набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские, уточнил Лебедев. Кроме того, была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего было зафиксировано восемь ударов.