Бухарест, 10 сентября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. В районе Плауру уезда Тулча обнаружили новые фрагменты беспилотного летательного аппарата, похожего на тот, модель которого используют российские военнослужащие. Об этом 9 сентября, сообщили в министерстве национальной обороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«Военнослужащие румынских военно-морских сил… провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей… были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, что используют российские военные», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского оборонного ведомства.

Официальный представитель министерства обороны страны Константин Спыну отметил, что эти фрагменты, вероятно, принадлежат другому беспилотнику, так как это место обнаружения обломков находится довольно далеко от первого.

В ведомстве подчеркнули, что румынские военные продолжат исследование местности и поисковые работы.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Бухарест уведомил руководство НАТО о том, что на границе страны с Украиной обнаружили обломки беспилотника.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет оснований полагать, что инцидент с дроном в Румынии произошёл в результате «преднамеренной атаки со стороны России».