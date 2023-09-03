Бухарест, 3 сентября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Удары России по объектам в дунайском порту Рени, который располагается в Одесской области вблизи границы с Румынией, не создают военной угрозы для Бухареста, заявили 3 сентября в министерстве обороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Атаки внимательно отслеживаются в режиме реального времени, но никаких угроз для самой Румынии в ночь на 3 сентября, как и прежде, выявлено не было, сказано в сообщении ведомства.

«Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», — заявили в Бухаресте.

Ранее 3 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВКС РФ нанесли групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 3 сентября воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о «попадании» в припортовую инфраструктуру, позже стало известно, что взрыв прогремел в районе порта Рени.