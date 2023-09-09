Москва, 9 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали комментировать возможность встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, у него нет информации на этот счёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне нечего вам сказать», ― ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля.

Газета The New York Times 4 сентября сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.

Как сообщало ИА Регнум, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя развитие отношений между Москвой и Пхеньяном, заявил, что американское руководство продолжит призывать Северную Корею не поставлять вооружение России. Он также допустил, что США могут ввести новые санкции против КНДР.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их, не обращая внимания на мнение других стран.

27 июля в Пхеньяне состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи с удовольствием встретился с российским министром и обменялся с ним тёплыми приветствиями. На переговорах они вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией. Шойгу также передал Ким Чен Ыну личное письмо от президента Путина.