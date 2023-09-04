Вашингтон, 4 сентября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы планирует совершить визит в Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В публикации утверждается, что поездка северокорейского главы может связана с обсуждением возможности поставок вооружений российской стороне, а также с вопросов, касающихся других сторон военного сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля южнокорейское агентство «Рёнхап» написало, что США выразили недовольство сотрудничеством России и КНДР в военной сфере. Так координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пхеньян якобы передает РФ артиллерийские боеприпасы, которые используются российской стороной в зоне спецоперации.

Кроме того, по его словам, американские власти сочли вредным подобное взаимодействие между КНДР и РФ. Они предположили, что это сотрудничество не идёт на пользу Корейскому полуострову.

4 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Россия и Северная Корея обсуждают возможность проведения в будущем совместных военных учений. Он отметил, что такая возможность уже обсуждалась.

Глава ведомства добавил, что что Вооружённые силы РФ и Народная армия КНДР уже проводят совместные манёвры, а также патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев.