Вашингтон, 6 сентября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Власти США готовы ввести новые санкции в адрес КНДР за передачу вооружений, которой якобы занимается Пхеньян в рамках помощи России. Об этом заявил журналистам помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

При этом он отметил, что американская администрация не располагает информацией о том, что Северная Корея осуществляет поставки оружия российской стороне в значительном количестве. Салливан также подчеркнул, что, согласно анализу США, переговоры между Московой и Пхеньяном в этом направлении «интенсивно продвигаются».

Помощник президента добавил, что американские власти продолжат призывать КНДР не поставлять в Россию вооружения для применения их в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа минфин США ввёл санкции против российской компании ООО «Интеллект», а также в отношении связанных с этой организацией гражданина КНДР Чон Чжин Ёна и гражданина РФ Сергея Козлова. Северокореец, по утверждениям американской стороны, координировал строительный проект ООО «Интеллект» с «компанией-прикрытием» Второй академии естественных наук, которую США внесли в санкционный список в 2010 году.

4 сентября газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и других стран написала, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы намерен приехать в Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы военного сотрудничества.