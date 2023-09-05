США заявили о готовности ввести санкции против КНДР из-за России
Салливан: США готовы ввести санкции против КНДР за подозрения в помощи России
Вашингтон, 6 сентября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Власти США готовы ввести новые санкции в адрес КНДР за передачу вооружений, которой якобы занимается Пхеньян в рамках помощи России. Об этом заявил журналистам помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
При этом он отметил, что американская администрация не располагает информацией о том, что Северная Корея осуществляет поставки оружия российской стороне в значительном количестве. Салливан также подчеркнул, что, согласно анализу США, переговоры между Московой и Пхеньяном в этом направлении «интенсивно продвигаются».
Помощник президента добавил, что американские власти продолжат призывать КНДР не поставлять в Россию вооружения для применения их в ходе специальной военной операции.
Как сообщало ИА Регнум, 31 августа минфин США ввёл санкции против российской компании ООО «Интеллект», а также в отношении связанных с этой организацией гражданина КНДР Чон Чжин Ёна и гражданина РФ Сергея Козлова. Северокореец, по утверждениям американской стороны, координировал строительный проект ООО «Интеллект» с «компанией-прикрытием» Второй академии естественных наук, которую США внесли в санкционный список в 2010 году.
4 сентября газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и других стран написала, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы намерен приехать в Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы военного сотрудничества.