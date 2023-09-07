Москва, 7 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их, не обращая внимания на мнение других стран, заявил на брифинге 7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын и Владимир Путин

Его попросили прокомментировать высказывания помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего о беспокойстве США продвижением переговоров России и КНДР по вопросам военного сотрудничества.

«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед — Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Салливан, комментируя развитие отношений между Москвой и Пхеньяном, также заявил, что американское руководство продолжит призывать Северную Корею не поставлять вооружение России. Он также допустил, что США могут ввести новые санкции против КНДР.

При этом газета The New York Times 4 сентября сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.