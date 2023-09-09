Донецк, 9 сентября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об успехе контрнаступления украинской армии свидетельствуют о желании американской стороны «уйти красиво» и начать сокращение военной помощи Киеву, так как больше она не имеет смысла. Такое мнение 9 сентября высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

Гагин отметил в беседе с РИА Новости, что по итогам своего двухдневного визита в Киев Блинкен заявил о захвате Украиной свыше половины освобождённых Россией территорий и успешном ходе контрнаступления ВСУ.

«Ну, тут две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с [украинским лидером Владимиром] Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединённые Штаты уже поняли, что финансировать Украину — это всё равно что вкладывать деньги в чёрную дыру», — сказал он.

Советник врио главы республики предположил, что власти США могли понять, что на фоне отсутствия существенных результатов далее финансировать Киев и конфликт на Украине бессмысленно.

«Чтобы уйти красиво, можно просто сказать, что цели достигнуты, что 50% территории Украина всё-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь и, соответственно, несколько начать отказываться от тех самых экономических санкций, которые были наложены на Россию, собственно говоря, для … [этого конфликта], потому что санкции и все тумаки, которые были предназначены России, они все ударили как раз по Соединённым Штатам и их союзникам», — пояснил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. Он уточнил, что это обнадёживает, и добавил, что США хотят, чтобы у Киева было всё необходимое для успеха в контрнаступлении.

Госсекретарь добавил, что США выделят украинским властям дополнительную помощь в размере свыше $1 млрд. По его словам, $665,5 млн из этой суммы пойдут на военную и гражданскую помощь.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Глава государства отметил, что рассчитывает, что оно и далее будет неудачным.

Позднее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр уточнил, что для сокрытия провала наступательных операций украинские войска совершают атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.