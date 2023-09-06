Киев, 6 сентября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. США выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Из указанной суммы $665,5 млн будут представлять «военную и гражданскую помощь».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация обсуждает с Конгрессом США вопрос о выделении Украине дополнительного пакета помощи, который был ранее запрошен. Он отметил, что переговоры якобы идут конструктивно.

6 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что американские танки Abrams скоро прибудут на Украину, а новый пакет помощи Киеву со стороны Вашингтона будет включать боеприпасы и оборудование для них. При этом ранее появилась информация, что Киев может получить эти бронемашины в середине сентября.

Кроме того, Пентагон объявил, что США передадут украинской стороне снаряды с обеднённым ураном. Их поставят в рамках нового пакета помощи на сумму $175 млн.