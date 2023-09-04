Москва, 4 сентября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Контрнаступление Украины обернулось полным провалом, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Глава государства указал, что так называемый «контрнаступ» представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Путин выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет таким же неудачным.

В то же время отвечая на предложение Анкары по посредничеству в вопросах урегулирования украинского конфликта, президент России напомнил, что ранее все достигнутые договорённости Киев «выкинул на свалку». Россия же никогда от переговоров не отказывалась.

Украина перешла в так называемое контрнаступление в начале июня. Как сообщали в Минобороны РФ, только за первые два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих без учёта раненых наёмников и погибших при ударах высокоточным оружием по тылам ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ теряют огромные ресурсы в ходе своего контрнаступления, но не достигают никаких успехов.

4 сентября председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что за три месяца с начала контрнаступления украинская армия потеряла только на участке фронта в Запорожской области десятки тысяч человек личного состава и так и не дошла до первой линии российской обороны.