Москва, 7 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 сентября негативно оценил передачу США Украине снарядов с обеднённым ураном. По словам представителя Кремля, история знает факты их применения и ужасные последствия этого.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

Песков напомнил, что США в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году выпустили более 40 тыс. снарядов с обеднённым ураном. Он указал, что последствия этого известны и коснулись сразу нескольких поколений.

«Применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на следующих поколениях тех, кто каким-то образом с этим соприкасался и находился в районах применения этого оружия», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что ответственность за повторение такого сценария на Украине целиком и полностью будет лежать на руководстве США, принявшем решение о передаче.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно о включении снарядов с обеднённым ураном в следующий пакет военной помощи США Украине. Сообщается, что снаряды для ещё не полученных Киевом танков Abrams поступят наряду с другими боеприпасами. При этом ещё 4 сентября в Белом доме говорили, что не готовы передавать их, хотя агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что российская сторона также имеет боеприпасы с обеднённым ураном и оставляет за собой право ответного их применения без использования на упреждение. Запад, как отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном, потому как на складах больше ничего не осталось.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Как он пояснил в беседе с ИА Регнум, металлическая пыль, образовавшаяся в результате их применения, становится его причиной из-за тяжести и радиации урана. Специалист по фармакологии и токсикологии, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Эдигер также заявил, что последствия от применения обеднённого урана могут проявиться в долгосрочной перспективе.