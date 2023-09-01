Вашингтон, 2 сентября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Бронебойные снаряды с обедненным ураном впервые планирует включить в пакет военной помощи Киеву администрация Белого дома. Об этом 1 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Предполагается, что снаряды с ураном предназначены для танков M1 Abrams, которые передадут Киеву в ближайшие недели. В США рассчитывают на то, что бронебойные снаряды с обеднённым ураном позволят ВСУ эффективно применять их против российской военной техники, и в частности танков.

Ожидается, что о новом пакете военной помощи Киеву будет объявлено на следующей неделе. По данным источников агентства, в него войдут вооружения на сумму от $240 млн до $375 млн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что контракт на сумму 192 миллиона долларов заключило с американской компанией Raytheon министерство обороны США на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета на военную помощь Украине.

Работы по контракту планируется завершить к 29 ноября 2024 года. Оплата будет производиться средствами из программы военных ассигнований для Украины в рамках 2023 финансового года.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен 29 августа объявил о новом пакете военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.