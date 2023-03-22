Москва, 22 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Воздействие на человеческий организм обеднённого урана приводит к тяжёлым последствиям, сообщил 22 марта в беседе с ИА REGNUM эксперт движения «Сильная Россия», врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные вещества

По словам эксперта, «обеднённый уран имеет два аспекта негативного воздействия».

«Первый — это грубое поражение печёночных ферментов. Второе — это радиоактивность, она не очень высока, но она есть. Особое свойство данного металла — это период полураспада, который составляет 4,5 миллиарда лет. Осколки обеднённого урана практически вечно будут проявлять своё токсичное действие», — отмечает Эдигер.

По словам специалиста, в числе эффектов, которые оказывает применение боеприпасов с обеднённым ураном, можно назвать ряд заболеваний, которые будут проявляться на протяжении поколений.

«В числе негативных эффектов в первую очередь можно назвать тяжёлый иммунодефицит. Также наблюдается накопление генетических аномалий, в том числе — среди детей, которые рождаются на территории, находившейся в зоне поражения подобных боеприпасов. Разумеется — это рост онкологических и гематологических заболеваний», — добавил эксперт.

Ранее заместитель британского министра обороны Аннабель Голди объявила, что ВСУ будут получать от Британии содержащие обеднённый уран бронебойные снаряды для применения их в зоне боевых действий.

Хотя обеднённый уран является токсичным тяжёлым металлом, не существует запрета на его использование для изготовления боеприпасов. Сегодня, говоря об этом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал препятствия со стороны Запада причиной отсутствия такого запрета.