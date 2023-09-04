Вашингтон, 4 сентября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Белый дом на данный момент не может подтвердить решение о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель Совета по национальной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Я не могу», — сообщил собеседник агентства на вопрос о готовности подтвердить намерение американской стороны отправить Украине упомянутые танковые снаряды.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединённые Штаты Америки могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, о новом пакете военной помощи Украине будет объявлено на следующей неделе. По данным Reuters, в него войдут вооружения на общую сумму от 240 до 375 миллионов долларов. Также министерство обороны США заключило с американской компанией Raytheon контракт на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM.