Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Первая часть переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла в расширенном составе, прошла очень конструктивно. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину по окончании встречи заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кадры приводятся в Telegram-канале ведущего.

«Очень конструктивно, по [разным] направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов», ― сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе. Теперь главы государств продолжают общение в рамках рабочего завтрака.

Российский лидер во время встречи заявил, что Россия и Турция сохраняют набранный темп темпа развития отношений. Он указал, что в 2022 году товарооборот двух стран увеличился на 86%, позитивный тренд сохранился и по итогам первых шести месяцев этого года. Путин также подчеркнул, что в ближайшее время Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба.

В сою очередь Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по зерновой сделке станут значимыми для мира и Африки, в частности.

Также в числе затронут на переговорах тем ― ситуация на Украине и в Сирии, двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки.