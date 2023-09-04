Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Россия и Турция сохраняют набранный темп темпа развития отношений, заявил 4 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

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«Набранный при Вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в 2022 году товарооборот России и Турции увеличился на 86%, позитивный тренд сохранился и по итогам первых шести месяцев этого года.

Отношения России и Турции диверсифицируются, отметил президент. Развиваются не только такие традиционные для двух стран сферы сотрудничества, как сельское хозяйство и энергетика. В ближайшее время Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган прибыл 4 сентября в Сочи на переговоры с Путиным. В начале встречи, которая проходит в санатории «Русь», Путин заявил, что будет обсуждать на этих переговорах такие вопросы как урегулирование ситуации в Сирии, Ливии.

Также на переговорах пойдёт речь и об Украине. Путин добавил, что обсудил с Эрдоганом вопрос зерновой сделки и что к обсуждению этой темы Москва открыта.