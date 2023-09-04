Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в составе делегаций 4 сентября продолжили переговоры в узком составе за рабочим обедом.

Сергей Карпухин/ТАСС Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Так, в настоящий момент главы государств продолжают обсуждение актуальных тем. Отмечается, что по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 4 сентября завершились переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе, которые продлились около полутора часов. Встречу лидеры провели в санатории «Русь» в Зелёном зале корпуса «Империал». В начале переговоров российский лидер тепло поприветствовал турецкого коллегу и поинтересовался, как прошёл перелёт. Путин пригласил Эрдогана приезжать в Россию на отдых. Основной темой встречи стало возможное возобновление зерновой сделки.