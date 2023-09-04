Путин и Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком формате
Путин и Эрдоган продолжили встречу в узком формате за рабочим обедом
Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в составе делегаций 4 сентября продолжили переговоры в узком составе за рабочим обедом.
Так, в настоящий момент главы государств продолжают обсуждение актуальных тем. Отмечается, что по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция.
Как сообщало ИА Регнум, днём 4 сентября завершились переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе, которые продлились около полутора часов. Встречу лидеры провели в санатории «Русь» в Зелёном зале корпуса «Империал». В начале переговоров российский лидер тепло поприветствовал турецкого коллегу и поинтересовался, как прошёл перелёт. Путин пригласил Эрдогана приезжать в Россию на отдых. Основной темой встречи стало возможное возобновление зерновой сделки.