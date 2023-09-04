Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе. Как заявили в Кремле, переговоры продлились около полутора часов.

Отмечается, что главы государств продолжат общение в рамках рабочего завтрака.

Ранее во время встречи российский лидер положительно оценил темп развития отношений России и Турции. Как подчеркнул Путин, в 2022 году товарооборот двух стран увеличился на 86%, позитивный тренд сохранился и по итогам первых шести месяцев этого года. Отношения диверсифицируются, отметил президент, и развиваются не только традиционные сферы сотрудничества, но и новые. В качестве примера президент привёл переговоры о создании в Турции газового хаба.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган прибыл на переговоры в Сочи 4 сентября. В начале встречи Путин заявил, что будет обсуждать в числе прочего урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, зайдёт речь и об Украине. Путин добавил, что обсудил с Эрдоганом вопрос зерновой сделки и что Москва открыта к дальнейшему обсуждению этой темы.