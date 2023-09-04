Эрдоган намерен стать посредником по Украине
Milliyet: Эрдоган планирует заявить Путину о готовности стать посредником по Украине
Анкара, 4 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. На переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые запланированы на 4 сентября в Сочи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Milliyet.
По данным собеседника издания, Эрдоган подчеркнёт важность установления прочного мира и стабильности в регионе.
«Он заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны», ― указал источник.
Также, по данным газеты, Эрдоган намерен акцентировать важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Чёрном море. По данным издания, есть надежда на возвращение России к зерновой сделке.
Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и Эрдогана должна состояться в Сочи 4 сентября. Ранее турецкий лидер сообщил, что рассчитывает на встрече с российским президентом лично обсудить тему обмена пленными между Россией и Украиной. Также главы двух стран намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, зерновая сделка станет важным пунктом в переговорах Путина и Эрдогана.
Ранее Эрдоган уже неоднократно заявлял о желании стать посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной. Как считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, турецкий лидер таким образом рассчитывает получить, с одной стороны, дополнительный авторитет на международной арене, а с другой — целый ряд экономических дивидендов.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Эрдоган не обращается к украинским властям с предложениями о начале мирных переговоров с Россией, так как понимает, где на самом деле принимают такие решения. По его словам, образ дипломата-миротворца очень выгоден турецкому лидеру — он даёт преимущества для внешнеполитических связей.