Анкара, 4 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. На переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые запланированы на 4 сентября в Сочи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным собеседника издания, Эрдоган подчеркнёт важность установления прочного мира и стабильности в регионе.

«Он заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны», ― указал источник.

Также, по данным газеты, Эрдоган намерен акцентировать важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Чёрном море. По данным издания, есть надежда на возвращение России к зерновой сделке.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и Эрдогана должна состояться в Сочи 4 сентября. Ранее турецкий лидер сообщил, что рассчитывает на встрече с российским президентом лично обсудить тему обмена пленными между Россией и Украиной. Также главы двух стран намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, зерновая сделка станет важным пунктом в переговорах Путина и Эрдогана.

Ранее Эрдоган уже неоднократно заявлял о желании стать посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной. Как считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, турецкий лидер таким образом рассчитывает получить, с одной стороны, дополнительный авторитет на международной арене, а с другой — целый ряд экономических дивидендов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Эрдоган не обращается к украинским властям с предложениями о начале мирных переговоров с Россией, так как понимает, где на самом деле принимают такие решения. По его словам, образ дипломата-миротворца очень выгоден турецкому лидеру — он даёт преимущества для внешнеполитических связей.