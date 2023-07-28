Путин заявил о готовности РФ искать пути мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия готова искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на позицию Запада
Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал российский лидер.
Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запал развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.
Путин подчеркнул, что западные страны вспоминают о международном праве, когда им это необходимо оказать давление на какую-либо страну. По словам главы государства, у них не получится использовать этот подход по отношению к России.
Президент также заявил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые странами Африки, перекликаются с мирным планом, обнародованным Китаем в феврале 2023 года. Однако, как добавил Путин, власти Украины «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.
17 июля обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье выразил мнение, что Запад может заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией из-за постоянных требований президента страны Владимира Зеленского к западным странам поставлять оружие и оказывать помощь.