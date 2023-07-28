Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запал развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.

Путин подчеркнул, что западные страны вспоминают о международном праве, когда им это необходимо оказать давление на какую-либо страну. По словам главы государства, у них не получится использовать этот подход по отношению к России.

Президент также заявил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые странами Африки, перекликаются с мирным планом, обнародованным Китаем в феврале 2023 года. Однако, как добавил Путин, власти Украины «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.

17 июля обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье выразил мнение, что Запад может заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией из-за постоянных требований президента страны Владимира Зеленского к западным странам поставлять оружие и оказывать помощь.