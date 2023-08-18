Анкара, 18 августа, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Россия, Турция и Катар могут в ближайшее время заключить новую зерновую сделку, переговоры планируется провести 19–20 августа в столице Венгрии Будапеште, передаёт 18 августа Bild со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагается, что зерно из России, а возможно, также и с Украины будет поступать в бедные страны, в основном африканские. Турция должна выступить организатором поставок, Катар — спонсором.

По данным Bild, Россию на встрече в Будапеште будет представлять глава Татарстана Рустам Минниханов, а Турцию президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 августа турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре обсуждают три возможных сценария событий вокруг зерновой сделки. Глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, также вопрос зерновой сделки может быть обсуждён на вероятной встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД РФ 4 июля 2023 года заявили, что оснований для продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны, а подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор использовались Украиной для проведения террористических атак. 17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки, отметив, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.