Курск, 4 сентября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Курский областной суд приговорил жителя города Железногорска к 20 годам лишения свободы за госизмену, подготовку к сбыту и сбыт наркотических веществ, а также за подготовку к диверсии организованной группой. Об этом 4 сентября сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Курский областной суд огласил приговор по уголовному делу о государственной измене, приготовлении к диверсии и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жителя Железногорска Сергея Коршакова признали виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, государственной измене и приготовлении к совершению диверсии организованной группой.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене. Его дело будет рассмотрено военным судом в Москве.

В Иркутской области 16 августа возбудили уголовное дело против жителя Ангарска, подозреваемого в сборе сведений для украинской разведки. По данным ФСБ, работающий на одном из производственных предприятий региона мужчина собирал данные и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, по заданию спецслужб Украины собиравшего информацию о перевозке грузов в зону СВО. Также задержанный показал тайник с самодельным взрывным устройством.