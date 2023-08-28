Москва, 28 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в государственной измене. Дело будет рассмотрено военным судом в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники ФСБ завершили расследование дела, сообщил источник ТАСС. Обвинение в госизмене предъявлено в окончательной редакции.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — сообщил источник.

28 августа также сообщалось, что ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке, гражданину России Роберту Шонову. По данным следователей, он собирал для США данные о ходе военной спецоперации на Украине.

Ранее в августе 2023 года в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины. Подозреваемый, работник одного из производственных предприятий региона, собирал информацию и готовил фотоматериалы, которые характеризовали состояние предприятия и выпускаемой им продукции.

15 августа сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, который по заданию спецслужб Украины передавал в Киев сведения о перевозке грузов в зону специальной военной операции. Задержанный также показал следователям схрон, в котором находилось самодельное взрывное устройство.