Симферополь, 15 августа, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал по заданию спецслужб Украины сведения о перевозке грузов в зону спецоперации, задержанный показал схрон, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

ФСБ России

По её данным, в Крыму ФСБ пресекла деятельность гражданина России 1965 года рождения, который является сторонником украинской националистической идеологии, мужчина по заданию украинских спецслужб передавал данные о формировании и перемещении военных грузов, следующих через Крым в зону проведения СВО.

Отмечается, что задержанный подтвердил факт сотрудничества со спецслужбами Украины, он сообщил координаты схрона, в котором было найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей. Специалисты устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого и его причастность к другим преступлениям на территории России, уточнили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. Установлено, что мужчина отправлял украинским спецслужбам данные о передвижении российских эшелонов с военной техникой, гражданин России инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого фотографировал движение эшелонов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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В пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России сообщили о задержании сотрудниками ФСБ жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ряды Вооружённых сил Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам приготовления к госизмене.

Стражи порядка задержали в аэропорту Благовещенска Амурской области мужчину, планировавшего вступить в Вооружённые силы Украины. В его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене.