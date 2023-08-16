Ангарск, Иркутская область, 16 августа, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что работник одного из производственных предприятий Иркутской области собирал информацию и подготовил фотоматериалы, которые характеризовали состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции. Эти сведения он планировал передать представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пояснили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

В ходе оперативных мероприятий также было установлено, что по заданию спецслужбы фигурант распространял листовки, дискредитирующие использование Вооружённых сил России в целях защиты интересов государства и её граждан.

Отмечается, что 23-летний подозреваемый был задержан.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. Установлено, что мужчина отправлял украинским спецслужбам данные о передвижении российских эшелонов с военной техникой. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Россиянину грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Благовещенска Амурской области человека, собиравшегося вступить в Вооружённые силы Украины. В его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене.

В августе в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России сообщили о задержании сотрудниками ФСБ жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ряды Вооружённых сил Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам приготовления в госизмене.