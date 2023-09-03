Анкара, 3 сентября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров российского президента Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом станет обмен военнопленными между Москвой и Киевом, сообщил 3 сентября турецкий телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Встреча Путина и Эрдогана запланирована в Сочи 4 сентября. Главы двух стран также намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, зерновая сделка станет важным пунктом в переговорах Путина и Эрдогана, отметил телеканал.

Ранее ИА Регнум передавало, зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах: в одном речь будет идти об украинском продовольствии, а во втором о российском, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. В ходе этих переговоров Эрдоган может предложить России безопасность коммуникаций по Чёрному морю. Источник зерна в рамках этой сделки — не Украина, а Россия, в то время как Турция берёт на себя транспорт зерна до турецкой территории, а дальше — перепродажа в турецких портах тем людям и странам, которые захотят его купить, пояснил эксперт.

В Анкаре считают, что шансы на возобновление зерновой сделки в прежнем формате по итогам предстоящих переговоров Путина и Эрдогана крайне малы, поскольку ни Турция, ни ООН не могут выполнить поставленные Россией требования. Турецкие посреднические усилия здесь не помогут, заявил источник в турецких политических кругах.

Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, заявил 28 августа врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях. По последним данным, в украинском плену находятся не менее 270 российских военнослужащих из ДНР, и предпринимаются меры, в том числе на федеральном уровне, чтобы их освободить.